ALIMENTOS Anvisa interdita lote do leite condensado La Vaquita; veja qual Produto foi reprovado em teste que analisa a quantidade de bactérias "Staphylococcus aureus"

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (2) a interdição cautelar de um lote do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita, produzido pela empresa Apti Alimentos Ltda. O lote 183/3 B é o único afetado.

Segundo a autarquia, o produto foi reprovado no teste microbiológico Estafilococos Coagulase Positiva (ECP), o qual foi aplicado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

"Esse procedimento tem por finalidade medir, de forma precisa, a quantidade de bactérias Staphylococcus aureus em alimentos, bebidas e embalagens. A presença desses microrganismos em níveis elevados pode causar intoxicações alimentares e outras doenças. Por essa razão, o teste é fundamental para garantir a segurança dos produtos alimentícios", explica a agência.

Ainda, de acordo com o regulamento da Anvisa, uma interdição cautelar é feita para evitar a exposição ao consumo e uso de produtos irregulares ou sob suspeita. Contudo, não possuem caráter punitivo.

