Anvisa libera estudo da polilaminina, medicamento experimental para lesão medular da UFRJ; entenda

Em testes preliminares, com versões ainda laboratoriais da substância, a aplicação devolveu movimentos a um pequeno grupo de pacientes e cães que sofreram lesão na medula. Agora, o objetivo da primeira de três etapas da pesquisa clínica será avaliar a segurança do fármaco.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta segunda-feira, o início da primeira fase dos estudos clínicos com humanos da polilaminina, medicamento experimental desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para tratar lesão medular. Em testes preliminares, com uma versão ainda laboratorial da substância, a aplicação devolveu movimentos a um pequeno grupo de pacientes e cães.

Agora, o objetivo é avaliar uma formulação comercial do fármaco, feita em parceria com o laboratório Cristália, que patrocinará os estudos. De acordo com a agência, essa primeira fase envolverá 5 voluntários, com idades entre 18 e 72 anos, que tiverem lesões completas da medula espinhal torácica entre as vértebras T2 e T10, com indicação cirúrgica, há menos de 72 horas. Pacientes com lesões crônicas, portanto, não estarão elegíveis.

O objetivo da primeira fase será avaliar a segurança da polilaminina, observando potenciais riscos e efeitos colaterais da aplicação. Os locais de realização da pesquisa ainda serão definidos. A depender dos resultados, o medicamento poderá avançar para as fases 2 e 3, que têm como objetivo comprovar a eficácia para tratar a lesão. Somente após completar as três etapas, o medicamento pode ser submetido à aprovação da Anvisa para uso.

A solicitação para iniciar os estudos clínicos em humanos foi feita ainda no final de 2022 pela Cristália e pelos pesquisadores da UFRJ. Desde então, a equipe técnica da Anvisa conduziu reuniões e aconselhamento para que o laboratório ajustasse o pedido e atendesse a todos os requisitos regulatórios para a realização de pesquisas clínicas no país.

A documentação teve como base testes preliminares, na chamada fase pré-clínica, feitos em laboratório, com modelos animais e pacientes humanos, alguns dos quais recuperaram os movimentos após a administração do remédio. Esses testes, porém, servem apenas para demonstrar o potencial da droga e não são suficientes para comprovar a sua eficácia e liberá-la para uso -- para isso, são necessários os estudos clínicos.

