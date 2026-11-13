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SAÚDE

Anvisa manda recolher anestésico por amostra com "partícula estranha"

Resolução também proíbe propaganda de produtos de cannabis

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AnvisaAnvisa - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do anestésico Cloridrato de Bupivacaína + Glicose - (5 + 80) mg/mL caixa com 100 ampolas. A resolução foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial da União.

Em nota, a Anvisa informou que o lote AR-001/25 do produto não pode ser vendido, distribuído ou utilizado. O anestésico é fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.

Laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen) de São Paulo apresentou resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto, “devido à presença de partícula estranha no medicamento”.

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A Agência Brasil entrou em contato com a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento.

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A resolução também proibiu a propaganda dos seguintes produtos fabricados pela empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos: cogumelos e produtos de cannabis.  

Os itens, de acordo com a Anvisa, estavam à venda no site https://medkayafarma.com.br/.

A Agência Brasil entrou em contato com a Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos e aguarda posicionamento.

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