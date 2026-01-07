A- A+

SAÚDE Anvisa proíbe lote de panetones com "fungos" e outros alimentos à base de cogumelos A empresa responsável pelos panetones comunicou o recolhimento voluntário dos lotes citados pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do consumo de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltd, na última terça-feira (6). Os produtos também serão recolhidos.

A medida atinge apenas os lotes: Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027), Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g (lote: 251027), Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027) e Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027).

A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes citados, que têm prazo de validade até 27/02/2026. O motivo seria o aparecimento de fungos na superfície dos produtos.

Alimentos com cogumelos

Os produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. também foram afetados pela ação de fiscalização da Anvisão e não poderão mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

Além disso, os produtos citados também serão recolhidos, conforme determinou a Resolução da Anvisa.

Confira os itens que foram proibidos:

Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).

Pasta de Amendoim com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).

Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos da marca Smushn Go (todos os lotes).

Granola da marca Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes).

Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos da marca Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes).

Cápsula de Café da marca Smush Mushroom Espresso (todos os lotes).

Cápsula de Café da marca Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).

Os referidos produtos foram fabricados com os cogumelos Lion´s Mane e Cordyceps, ingredientes que não são permitidos pela Anvisa porque ainda não tiveram a sua segurança avaliada para uso em alimentos.

A divulgação dos produtos também é feita de forma irregular, afirmando, sem comprovação científica, que o seu consumo contribui para a saúde mental, memória, foco e imunidade.

Leia a Resolução publicada no Diário Oficial da União:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-18-de-5-de-janeiro-de-2026-679324077

