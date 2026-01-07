Qua, 07 de Janeiro

SAÚDE

Anvisa proíbe lote de panetones com "fungos" e outros alimentos à base de cogumelos

A empresa responsável pelos panetones comunicou o recolhimento voluntário dos lotes citados pela Anvisa

A empresa responsável pelos panetones comunicou o recolhimento voluntário dos lotes citados pela Anvisa - Foto: Reprodução/D'Viez

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do consumo de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltd, na última terça-feira (6). Os produtos também serão recolhidos. 

A medida atinge apenas os lotes: Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027), Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g (lote: 251027), Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027) e Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027). 

A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes citados, que têm prazo de validade até 27/02/2026. O motivo seria o aparecimento de fungos na superfície dos produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por D'Viez Chocolates (@dviezchocolatesfinos)

Alimentos com cogumelos 
Os produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. também foram afetados pela ação de fiscalização da Anvisão e não poderão mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

Além disso, os produtos citados também serão recolhidos, conforme determinou a Resolução da Anvisa.

Confira os itens que foram proibidos: 

Os referidos produtos foram fabricados com os cogumelos Lion´s Mane e Cordyceps, ingredientes que não são permitidos pela Anvisa porque ainda não tiveram a sua segurança avaliada para uso em alimentos.  

A divulgação dos produtos também é feita de forma irregular, afirmando, sem comprovação científica, que o seu consumo contribui para a saúde mental, memória, foco e imunidade. 

Leia a Resolução publicada no Diário Oficial da União: 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-18-de-5-de-janeiro-de-2026-679324077  

