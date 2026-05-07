Anvisa suspende vendas e manda recolher produtos da Ypê por risco de contaminação
Medida vale para todos os produtos de lotes com numeração final 1
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento, fabricação, comercialização, distribuição e o uso de uma série de produtos de limpeza da marca Ypê.
A decisão foi tomada a partir de uma avaliação técnica, conduzida em parceria com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que constatou risco sanitário de contaminação microbiológica, quando há presença indesejada de microrganismos patogênicos.
A medida atinge detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com numeração final 1 (confira a lista completa ao fim deste texto).
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"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos", reforça a agência por meio de nota.
Os consumidores que tiverem produtos dos lotes afetados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, por meio do telefone 0800 1300 544 ou do site oficial, para informações sobre o procedimento de recolhimento.
Produtos
Determinação vale para todos os produtos citados abaixo com lotes terminados em 1.
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças Com Enzimas Ativas Ypê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido
- Tixan Ypê Cuida Das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante De Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ype
- Lava Roupas Tixan Power Act