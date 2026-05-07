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SAÚDE Anvisa suspende vendas e manda recolher produtos da Ypê por risco de contaminação Medida vale para todos os produtos de lotes com numeração final 1

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento, fabricação, comercialização, distribuição e o uso de uma série de produtos de limpeza da marca Ypê.

A decisão foi tomada a partir de uma avaliação técnica, conduzida em parceria com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que constatou risco sanitário de contaminação microbiológica, quando há presença indesejada de microrganismos patogênicos.

A medida atinge detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com numeração final 1 (confira a lista completa ao fim deste texto).

"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos", reforça a agência por meio de nota.

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes afetados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, por meio do telefone 0800 1300 544 ou do site oficial, para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Produtos

Determinação vale para todos os produtos citados abaixo com lotes terminados em 1.

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido

Tixan Ypê Cuida Das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante De Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ype

Lava Roupas Tixan Power Act



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