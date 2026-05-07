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SAÚDE

Anvisa suspende vendas e manda recolher produtos da Ypê por risco de contaminação

Medida vale para todos os produtos de lotes com numeração final 1

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Anvisa suspende lotes de produtos Ypê por 'risco de contaminação microbiológica'Anvisa suspende lotes de produtos Ypê por 'risco de contaminação microbiológica' - Foto: Reprodução / Instagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento, fabricação, comercialização, distribuição e o uso de uma série de produtos de limpeza da marca Ypê.  

A decisão foi tomada a partir de uma avaliação técnica, conduzida em parceria com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que constatou risco sanitário de contaminação microbiológica, quando há presença indesejada de microrganismos patogênicos.

A medida atinge detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com numeração final 1 (confira a lista completa ao fim deste texto).

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"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos", reforça a agência por meio de nota.

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes afetados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, por meio do telefone 0800 1300 544 ou do site oficial, para informações sobre o procedimento de recolhimento. 

Produtos
Determinação vale para todos os produtos citados abaixo com lotes terminados em 1.

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