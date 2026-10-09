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Recolhimento

Anvisa manda recolher suplemento PeptiStrong por falta de avaliação de segurança alimentar

Decisão do órgão foi motivada pela falta de avaliação de segurança e de aprovação sanitária do ingrediente utilizado na formulação

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Anvisa proíbe comercialização de lotes falsificados de gel íntimo e antitranspiranteAnvisa proíbe comercialização de lotes falsificados de gel íntimo e antitranspirante - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (9), o recolhimento compulsório de todos os lotes do produto PeptiStrong, fabricado pela empresa Manipulação Stevia Ltda., conhecida no mercado como Biostevi Pharma.

A medida foi formalizada no Diário Oficial da União (DOU) por meio da Resolução nº 3.967/2026. Procurada pelo Estadão, a Biostevi Pharma ainda não se manifestou.

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De acordo com a agência reguladora, o produto traz em sua formulação a proteína de fava hidrolisada como ingrediente ativo Trata-se de uma substância que ainda não passou pelos testes de segurança de uso alimentar nem obteve a aprovação sanitária exigida no Brasil.

Pelas regras da Anvisa, novos compostos ou ingredientes destinados à alimentação e suplementação devem ser submetidos previamente a avaliações de segurança, toxicidade e eficácia antes de serem disponibilizados para comercialização ao público

A determinação abrange a suspensão imediata da venda, distribuição e divulgação do produto, além do recolhimento de todas as unidades já distribuídas no mercado nacional.

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