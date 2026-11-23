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SAÚDE Anvisa manda recolher xampu anticaspa para crianças Resolução está no Diário Oficial de hoje (23)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do xampu em barra anticaspa DC Biocosméticos com indicação de uso para o público infantil.

A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União.

Em nota, a Anvisa informou que o produto, fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, é rotulado com indicação para público infantil, “o que não é permitido”.

A resolução proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização de todos os lotes com indicação de uso para o público infantil.

A Agência Brasil entrou em contato com a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos e aguarda um posicionamento.

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