Anvisa orienta como usar pomadas para cabelo sem riscos de efeitos adversos graves
Existem maneiras de utilizar esse tipo de produto que diminuem os riscos à saúde
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) alerta para os riscos de utilizar pomadas irregulares destinadas a trançar ou modelar cabelos, pelo aumento dos casos de eventos adversos, especialmente com o crescente uso na época do Carnaval. Além disso, existem orientações a ser seguidas para que os produtos autorizados sejam utilizados sem causar nenhum dano à saúde.
Eventos adversos após o uso
Segundo a Anvisa, os eventos adversos mais comuns incluem:
Hiperemia ocular (vermelhidão nos olhos);
Ceratite (inflamação da córnea);
Irritação nos olhos;
Reações alérgicas;
Cegueira temporária; e
Sensação de queimação nos olhos.
Como usar as pomadas capilares com segurança
Para modelar ou fixar cabelos, utilize apenas produtos capilares autorizados pela Anvisa;
Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto;
Siga as instruções do fabricante para garantir uso seguro e eficaz;
Evite contato com os olhos;
Em caso de contato ocular, lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos;
Não utilize em crianças;
Armazene em local seguro, fora do alcance de crianças e animais; e
Notifique qualquer evento adverso à Anvisa (entre em contato com o Disque Saúde 0800611997) e procure assistência médica, especialmente em situações graves.
Como verificar se o produto é autorizado pela Anvisa
Utilize apenas produtos regulares, ou seja, aqueles autorizados pela Anvisa. A lista completa desses produtos está disponível no link oficial: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/pomadas/pomadas-autorizadas.
Cada produto capilar autorizado possui um número de processo que começa com “25351” e segue o formato “25351.XXXXXX/20XX-YY”. Com esse número, você pode confirmar a autorização diretamente no portal da Anvisa.