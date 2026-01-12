A- A+

SAÚDE Anvisa orienta como usar pomadas para cabelo sem riscos de efeitos adversos graves Existem maneiras de utilizar esse tipo de produto que diminuem os riscos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) alerta para os riscos de utilizar pomadas irregulares destinadas a trançar ou modelar cabelos, pelo aumento dos casos de eventos adversos, especialmente com o crescente uso na época do Carnaval. Além disso, existem orientações a ser seguidas para que os produtos autorizados sejam utilizados sem causar nenhum dano à saúde.

Eventos adversos após o uso

Segundo a Anvisa, os eventos adversos mais comuns incluem:

Hiperemia ocular (vermelhidão nos olhos);

Ceratite (inflamação da córnea);

Irritação nos olhos;

Reações alérgicas;

Cegueira temporária; e

Sensação de queimação nos olhos.

Como usar as pomadas capilares com segurança

Para modelar ou fixar cabelos, utilize apenas produtos capilares autorizados pela Anvisa;

Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto;

Siga as instruções do fabricante para garantir uso seguro e eficaz;

Evite contato com os olhos;

Em caso de contato ocular, lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos;

Não utilize em crianças;

Armazene em local seguro, fora do alcance de crianças e animais; e

Notifique qualquer evento adverso à Anvisa (entre em contato com o Disque Saúde 0800611997) e procure assistência médica, especialmente em situações graves.

Como verificar se o produto é autorizado pela Anvisa

Utilize apenas produtos regulares, ou seja, aqueles autorizados pela Anvisa. A lista completa desses produtos está disponível no link oficial: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/pomadas/pomadas-autorizadas.

Cada produto capilar autorizado possui um número de processo que começa com “25351” e segue o formato “25351.XXXXXX/20XX-YY”. Com esse número, você pode confirmar a autorização diretamente no portal da Anvisa.

