Anvisa proíbe 5 suplementos para dor e sono; saiba quais são e o que fazer se tiver algum em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quarta-feira (28), a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de cinco suplementos da marca Alwaysfit.

De acordo com a agência reguladora, a decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) foi motivada pela presença de "ingredientes não avaliados para segurança de uso sublingual".

Os suplementos suspensos pela Anvisa são:

Suplemento alimentar líquido de melatonina da marca Alwaysfit;

Suplemento alimentar líquido de melatonina spray da marca Alwaysfit;

Suplemento alimentar de óleo de semente de abóbora da marca Alwaysfit;

Suplemento alimentar líquido da marca Curcumais/Alwaysfit;

Suplemento alimentar em gotas de metil-B9B12 da marca Alwaysfit.

No site da marca, esses suplementos são comercializados como aliados do sono, para o alívio da dor muscular e articular, para melhorar a saúde da próstata, para melhorar os níveis de energia, entre outros.

Em nota enviada ao Globo, a Anvisa explicou que "substâncias administradas por via sublingual são metabolizadas de forma diferente daquelas que são ingeridas e absorvidas no intestino.

Nesse sentido, os limites mínimos e máximos para nutrientes e substâncias bioativas estabelecidos na Instrução Normativa nº 28/2018 foram definidos para produtos que são ingeridos e absorvidos no intestino, não sendo apropriados para suplementos alimentares com indicação de uso por via sublingual".

A agência afirma inda que é possível regularizar constituintes de suplementos alimentares destinados ao uso sublingual, mas que esse processo não foi realizado com os produtos que foram alvos da suspensão.

Em relação ao uso, a Resolução--RE Nº 1.980 da Anvisa também determina a suspensão desses produtos porque eles "não possuem segurança de uso da forma como estão sendo indicados". Segundo a Anvisa, a publicação dessa medida foi necessária "de forma a mitigar o risco sanitário que a população está exposta".

