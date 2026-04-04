Anvisa proíbe autoinjetor de adrenalina irregular; veja qual
Outros medicamentos também foram alvo de nova determinação da autarquia
Nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) proibiu o autoinjetor de adrenalina Epipen, importado pela Farmácia Pague Menos.
De acordo com a agência reguladora, a medida engloba a proibição do armazenamento, da comercialização, distribuição, propaganda e do transporte.
Leia também
• Mortes por "supergripe" crescem 36,9% em quatro semanas
• Wegovy oral X orforgliprona, da fabricante do Mounjaro: qual leva à maior perda de peso?
• Levantamento inédito revela consumo de cocaína e maconha por 8,5% das gestantes
"A ação foi motivada por anúncio de venda do medicamento de origem estrangeira sem registro na Anvisa, pela Farmácia Pague Menos. Medicamentos clandestinos não têm garantia de composição, origem, eficácia e segurança", diz o comunicado.
Outros medicamentos proibidos
A Anvisa também determinou a apreensão do medicamento fitoterápico Extrato de Valeriana – Foglie Di Tè, fabricado pela empresa Aldeia Produtos Naturais. Foi detectado, segundo a autarquia, que o produto não tem licença sanitária.
Também sem registro na Anvisa, os medicamentos Lucielo 50 Eltrombopag Olamina 50 mg Comprimidos e Luciale 150 mg Cloridrato de Alectinibe Cápsulas, importados e distribuídos pela Oncomed Distribuidora de Medicamentos e Importação Ltda, serão apreendidos.