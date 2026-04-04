A- A+

Saúde Anvisa proíbe autoinjetor de adrenalina irregular; veja qual Outros medicamentos também foram alvo de nova determinação da autarquia

Nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) proibiu o autoinjetor de adrenalina Epipen, importado pela Farmácia Pague Menos.

De acordo com a agência reguladora, a medida engloba a proibição do armazenamento, da comercialização, distribuição, propaganda e do transporte.

"A ação foi motivada por anúncio de venda do medicamento de origem estrangeira sem registro na Anvisa, pela Farmácia Pague Menos. Medicamentos clandestinos não têm garantia de composição, origem, eficácia e segurança", diz o comunicado.

Outros medicamentos proibidos

A Anvisa também determinou a apreensão do medicamento fitoterápico Extrato de Valeriana – Foglie Di Tè, fabricado pela empresa Aldeia Produtos Naturais. Foi detectado, segundo a autarquia, que o produto não tem licença sanitária.

Também sem registro na Anvisa, os medicamentos Lucielo 50 Eltrombopag Olamina 50 mg Comprimidos e Luciale 150 mg Cloridrato de Alectinibe Cápsulas, importados e distribuídos pela Oncomed Distribuidora de Medicamentos e Importação Ltda, serão apreendidos.

Veja também