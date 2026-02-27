A- A+

SAÚDE Anvisa proíbe comercialização de bioestimulador de colágeno Sculptra da Galderma falsificado Empresa identificou e notificou a compra e venda do produto irregular

Uma versão falsificada do bioestimulador de colágeno Sculptra da Galderma teve a comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O lote A00203, fabricado por uma empresa desconhecida, foi identificado como irregular.

Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a Galderma Brasil Ltda, detentora do registro do produto Sculptra, encontrar no mercado unidades com características diferentes das que o original apresenta.

"O lote A00203 apresentou, entre outros problemas, código de lote fora do padrão, rotulagem com idioma, cores e informações distintas das aprovadas no país, além da presença de logomarca da Sanofi. Segundo a fabricante, trata-se possivelmente de falsificação", diz o comunicado da autarquia.

Implante dentário

Já o Mini Pilar HE 4.1 Cinta 3mm, dispositivo médico utilizado em implantes dentários e fabricado pela empresa ADL Comércio e Locação LTDA, teve determinada sua apreensão. Todos os lotes do produto estão proibidos, uma vez que a empresa não tem nem registro na Anvisa nem autorização de funcionamento.

