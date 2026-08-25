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Saúde

Anvisa proíbe comercialização de lotes de bioestimulador de colágeno por falsificação

Galderma denunciou ao órgão irregularidade de produtos Sculptra

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Produtos falsificados podem causar danos à saúde. Produtos falsificados podem causar danos à saúde.  - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (25), a apreensão de lotes falsificados do produto Sculptra, um bioestimulador de colágeno.

A medida ocorre após a fabricante identificar unidades irregulares no mercado.

Produtos falsificados podem causar danos à saúde. O alerta foi dado pela própria fabricante e detentora do registro do produto, Galderma Brasil Ltda.

Segundo a empresa, os itens irregulares possuem "características divergentes das constantes na embalagem original: caixa do produto falsificado na cor branca, em desacordo com a caixa do produto original na cor magenta", diz um trecho da resolução nº 3.335/2026 da Anvisa.

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Os lotes identificados como irregulares, a partir da decisão publicada no Diário Oficial da União, passam a ter venda, distribuição, fabricação, divulgação e uso das unidades falsificadas.

Em fevereiro deste ano, a Galderma também denunciou à Anvisa uma versão falsificada do bioestimulador de colágeno Sculptra.

Na época, apenas um lote, fabricado por uma empresa desconhecida, foi identificado como irregular. Desta vez, o órgão aponta que todos os produtos que apresentarem as características divergentes da embalagem original devem ser proibidos, sem especificar um lote.

Bioestimuladores de colágeno são substâncias injetáveis que estimulam a produção de colágeno pelo organismo, melhorando gradualmente a firmeza e a textura da pele. É recomendada aplicação sob avaliação profissional.

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