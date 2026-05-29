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SAÚDE Anvisa proíbe creme redutor de medidas Popozuda BumbumBrazil; entenda Órgão também determinou o recolhimento de todos os lotes do produto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda, da distribuição, da divulgação e do uso do creme redutor de medidas Popozuda BumbumBrazil, da empresa JSA Indústria de Cosméticos Ltda.

O órgão também determinou o recolhimento de todos os lotes do produto. Apesar de ser comercializado e divulgado, o creme não possui registro na Anvisa.

AC2 Pro Dub Boyz

A Agência também determinou o recolhimento e proibiu o uso do saneante AC2 Pro Dub Boyz, fabricado pela empresa Qualy Química Ltda.

O órgão constatou que o produto além de não ter registro sanitário, está classificado de forma incorreta em relação ao risco. Produtos saneantes são classificados em duas categorias - Risco 1 e Risco 2 - de acordo com o potencial de dano à saúde.

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