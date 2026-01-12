A- A+

Saúde Anvisa proíbe duas marcas de cosméticos irregulares A medida abrange a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e o recolhimento de todos os lotes do cosmético Sérum Facial Uniformizador Txa – Adah Beauty, da empresa HF Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA.

A medida abrange a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso.

Segundo a agência, o motivo da ação foi a regularização incorreta pela empresa responsável.

Os cosméticos apresentavam uma indicação terapêutica, o que não é permitido para esta categoria de produtos.

A empresa RS de Vargas Cosméticos também sofreu ação fiscal e teve quatro linhas de produtos proibidas, que deverão ser recolhidas por falta de registro sanitário.

A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso estão proibidos.

Confira abaixo os itens irregulares:

Realinhamento dos Fios Maxx Liss - Legemaxx Professional;

Realinhamento dos Fios Perfecta Liss - Legemaxx Professional;

Power Whey - Helen Zamprogno Beauty Hair;

Retexturizador Capilar Biotina Supreme Evolution - Eliete Vacari Cosméticos Profissionais.

Veja também