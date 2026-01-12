Anvisa proíbe duas marcas de cosméticos irregulares
A medida abrange a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e o recolhimento de todos os lotes do cosmético Sérum Facial Uniformizador Txa – Adah Beauty, da empresa HF Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA.
A medida abrange a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso.
Segundo a agência, o motivo da ação foi a regularização incorreta pela empresa responsável.
Leia também
• Melatonina: crianças podem utilizar o suplemento para ajudar no sono? Veja o que dizem especialistas
• Anvisa orienta como usar pomadas para cabelo sem riscos de efeitos adversos graves
• Injeção ocular pioneira devolve visão a pacientes e evita cegueira
Os cosméticos apresentavam uma indicação terapêutica, o que não é permitido para esta categoria de produtos.
A empresa RS de Vargas Cosméticos também sofreu ação fiscal e teve quatro linhas de produtos proibidas, que deverão ser recolhidas por falta de registro sanitário.
A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso estão proibidos.
Confira abaixo os itens irregulares:
Realinhamento dos Fios Maxx Liss - Legemaxx Professional;
Realinhamento dos Fios Perfecta Liss - Legemaxx Professional;
Power Whey - Helen Zamprogno Beauty Hair;
Retexturizador Capilar Biotina Supreme Evolution - Eliete Vacari Cosméticos Profissionais.