Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza
Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.
De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.
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A proibição já está em vigor.
Veja a lista dos produtos:
Oxypur – Quimpac
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Percarbonato de Sódio - Los Chefs
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Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula
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Percarbonato de Sódio - Vong Home
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Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó
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Percarbonato Plus – ANS Agrária
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Percarbonato de Sódio - Nativa
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Yta Clean
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Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
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Percarbonato de Sódio - Oxigen
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Tira Manchas – FV Group
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Percarbonato Top Brilho