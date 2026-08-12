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Saúde

Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas

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De acordo com a ANVISA os produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidasDe acordo com a ANVISA os produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza. 

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

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A proibição já está em vigor. 

Veja a lista dos produtos: 
Oxypur – Quimpac 

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