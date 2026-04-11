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SAÚDE Anvisa proíbe fita-teste e medidor de glicose; entenda Decisão vale para produtos da marca Bioland; inspeção constatou que empresa descumpria com as 'Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos'

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou, na última sexta-feira (10), a suspensão da comercialização, distribuição e importação dos produtos fita teste para monitor de glicose Bioland e monitor de glicose Bioland (todos os lotes de ambos os produtos fabricados a partir de 16/3/2026), da empresa Controller Comércio e Serviços Ltda.

A decisão foi motivada por uma inspeção realizada em fevereiro, que constatou o descumprimento das "Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos".



Equipamentos médicos sem registro

Também foi determinado pela Anvisa, a proibição dos dispositivos médicos Sculptlift Pro, Rejuvelift Pro, Lift Contour, Diamond Pro e Máscara Lumimask, da empresa Ben-Hur Comércio de Importação e Exportação Ltda. A medida veta a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos equipamentos.

Os produtos, que não têm tem registro na agência, estavam sendo anunciados por empresa sem autorização de funcionamento.

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