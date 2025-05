Anvisa proíbe gummy de tadalafila 'Metbala'; entenda

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira, o gummy de tadalafila "Metbala", da empresa FB Manipulação Ltda. A decisão veta a comercialização, a distribuição, a fabricação, a manipulação, a propaganda e o uso de todos os lotes do produto.

"A medida foi adotada porque o produto não tem qualquer tipo de regularização na Agência. Além disso, a empresa identificada não tem autorização da Anvisa para fabricar medicamentos", afirma a autarquia.



A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e entrou em vigor já nesta quarta. A Anvisa explica que a proibição também se aplica a qualquer pessoa, física ou jurídica, ou veículos de comunicação, que comercializem ou divulguem o produto. Quem descumprir a ordem, por se tratar de uma infração sanitária, está sujeito a penalidades, incluindo multas.

"De acordo com a legislação, medicamentos só podem ser comercializados por farmácias e drogarias e precisam estar registrados na Agência. O registro é a comprovação de que o produto possui eficácia, segurança e qualidade", continua.

A agência alerta ainda que a tadalafila, fármaco indicado para tratamento da disfunção erétil, é um medicamento "sujeito à prescrição médica e seu uso depende de uma avaliação sobre as condições específicas do paciente". Em casos raros, por exemplo, a tadalafila pode provocar reações como falta de ar e problemas cardíacos, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

A "Metbala" foi lançada no início do ano pelo influenciador digital "Jon Vlogs", que chegou a afirmar que se tratava de um produto "100% legalizado e aprovado pela Anvisa" em postagem no X. O site do gummy e a conta criada para sua divulgação nas redes sociais, porém, foram retirados do ar, assim como algumas publicações feitas por ele.

A reportagem entrou em contato com influenciador, mas ainda não obteve resposta.

