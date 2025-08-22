Sex, 22 de Agosto

BRASIL

Anvisa proíbe lote falsificado de botox; veja qual

Produto não não tem garantia de segurança de conteúdo, origem ou qualidade

Anvisa proíbe lote falsificado de botox - Foto: Freepik

O lote C675C03, vendido sob o nome da empresa Abbvie Farmacêutica Ltda., é falsificado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou a apreensão dos produtos falsos. Em nota, a autarquia explica que, por se tratar de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade.

Dessa forma, a recomendação é que o produto não deve ser usado em nenhuma hipótese. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

"A ação foi tomada após a Abbvie Farmacêutica Ltda., empresa que possui o registro do medicamento, informar que não fabricou e não reconhece o lote como original", diz a agência, em nota.

O que fazer caso tenha comprado o lote falsificado?
A Anvisa orienta que os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote falso podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

