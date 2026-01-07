Anvisa proíbe lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação com toxina

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de alguns lotes das fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas da Nestlé, devido ao risco de contaminação com cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.



A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, veta a comercialização, distribuição e uso das unidades. "O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções", alerta a agência.



A proibição tem caráter preventivo e, segundo a agência, a Nestlé deu início a um recolhimento voluntário dos itens após detectar a toxina em produtos de uma das fábricas da empresa na Holanda. "Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global", explica a Anvisa. Mais de 30 países fazem parte do recall.



O Globo entrou em contato com a Nestlé, mas ainda não obteve retorno.





Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por risco de contaminação por toxina. — Foto: Anvisa

Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por risco de contaminação por toxina. — Foto: Anvisa





Orientações a pais e responsáveis

A Anvisa orienta que, em caso de uso de uma das marcas citadas, pais e responsáveis devem verificar o número do lote impresso no rótulo da fórmula. Se ela pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizada ou oferecida para consumo. Os demais lotes não foram afetados.





Em relação a trocas e devoluções do produto recolhido, o consumidor deve entrar em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda. por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem. Segundo o site da empresa, podem ser utilizados o e-mail [email protected] ou o número de contato 0800 770 2459.

Já se a criança apresentar sintomas compatíveis com decorrentes do consumo de um item contaminado, a Anvisa orienta a busca imediata por atendimento médico. No local, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.

Veja também