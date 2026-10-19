Seg, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PROIBIÇÃO

Anvisa proíbe lotes de medicamento para tratar câncer

Suspeita é que sejam produtos falsificados

Reportar Erro
AnvisaAnvisa - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) determinou a apreensão dos lotes Z005197 e Z012354 do medicamento Keytruda (pembrolizumabe) 100 mg/4 mL, indicado para o tratamento de diversos tipos de câncer.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União. A suspeita é que sejam produtos falsificados.

Leia também

• Anvisa determina apreensão de toxina botulínica falsificada

• Anvisa libera venda de produtos Ypê fabricados a partir de novembro de 2025; veja quais

• Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet

Em nota, a Anvisa informou que a própria empresa detentora do registro do produto, Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., identificou no mercado unidades dos lotes com características divergentes das constantes no medicamento original.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter