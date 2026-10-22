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SAÚDE

Anvisa proíbe produto para unhas com indicação terapêutica

Regenerador de unhas apresentou irregularidade, segundo autarquia

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Saiba se as unhas precisam de tempo para 'respirar' do esmalteSaiba se as unhas precisam de tempo para 'respirar' do esmalte - Foto: Freepik

Nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do produto Regenerador de unhas Vita Nails Pokedesia produzido pela empresa SDK Indústria de Cosméticos.

A autarquia aponta que os produtos afetados apresentam no rótulo "regenerador de unhas, elimina 99% dos fungos e bactérias", que causou a proibição. Segundo comunicado, o produto está regularizados indevidamente como cosméticos, mas indicam nos rótulos indicações terapêuticas, o que é proibido por lei.

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O que eu faço se tenho o produto?
Se você tem o produto em casa interrompa imediatamente o uso e entre contato com o fabricante.

Segundo o Instituto de Defesa dos Consumidores, é importante acionar o fabricante informando a necessidade de recolhimento, além de seguir as orientações do fornecedor que tem o dever de informar como será feito esse recolhimento, e como proceder em caso de reembolso ou troca do produto.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que o cidadão tem direito à reparação integral, sem custos adicionais.

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