Anvisa proíbe produto para unhas com indicação terapêutica
Regenerador de unhas apresentou irregularidade, segundo autarquia
Nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do produto Regenerador de unhas Vita Nails Pokedesia produzido pela empresa SDK Indústria de Cosméticos.
A autarquia aponta que os produtos afetados apresentam no rótulo "regenerador de unhas, elimina 99% dos fungos e bactérias", que causou a proibição. Segundo comunicado, o produto está regularizados indevidamente como cosméticos, mas indicam nos rótulos indicações terapêuticas, o que é proibido por lei.
Leia também
• Anvisa aprova Emreli, novo medicamento para o tratamento do câncer de pulmão avançado
• Ashwagandha: Anvisa alerta que suplemento do TikTok não tem registro
• Anvisa proíbe lotes de medicamento para tratar câncer
O que eu faço se tenho o produto?
Se você tem o produto em casa interrompa imediatamente o uso e entre contato com o fabricante.
Segundo o Instituto de Defesa dos Consumidores, é importante acionar o fabricante informando a necessidade de recolhimento, além de seguir as orientações do fornecedor que tem o dever de informar como será feito esse recolhimento, e como proceder em caso de reembolso ou troca do produto.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que o cidadão tem direito à reparação integral, sem custos adicionais.