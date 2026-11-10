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Vigilância Sanitária

Anvisa proíbe saneante e pó descolorante

Proibição foi publicada no Diário Oficial da União

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Anvisa proíbe saneante e pó descoloranteAnvisa proíbe saneante e pó descolorante - Foto: Divulgação/Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação e a venda do produto Supermax percarbonato de sódio, fabricado pela G.A dos Santos-Produtos Químicos.

Em nota, a Anvisa informou que o saneante não é regularizado, mas estava sendo comercializado no site Shopee. A proibição, publicada no Diário Oficial da União, prevê ainda que o saneante não seja divulgado nem utilizado.

A Agência Brasil tenta contato com o fabricante. O espaço segue aberto para posicionamento.

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A resolução da Anvisa também determina a apreensão do pó descolorante Nova Delhi, fabricado por empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE).

“O cosmético estava à venda nos sites Mercado Livre e Shopee, mas não tem registro ou notificação e, por isso, não pode ser fabricado, vendido, divulgado, distribuído nem utilizado”, informou a agência.

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