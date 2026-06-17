Anvisa proíbe suplemento Glamorous Fire

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O suplemento Glamorous Fire foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) em nova determinação, publicada nesta quarta-feira (17). As cápsulas apresentam origem desconhecida, com nome da empresa não informado.

A versão do suplemento com 30 cápsulas, encontrada online, é vendida a partir de R$ 76,50. Nesse cenário, de acordo com a autarquia, o site do produto contém propagandas não autorizadas para alimentos.

"Tais como as alegações terapêuticas 'controle do açúcar no sangue' e 'reduzindo o estresse e a ansiedade')", diz resolução.





Estão, portanto, proibidas a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do suplemento.

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