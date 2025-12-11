A- A+

suplementos Anvisa proíbe suplemento infantil e fórmula pediátrica Nova determinação também atingiu suplemento para adultos chamado de 'milagroso'

Uma nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desta quarta-feira (10), proibiu o suplemento infantil Flock Dent Camomilina e a fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral - Nesh Pentasure Pedia.

De acordo com a agência, o suplemento, produzido pela Unicorp Terceirizze Brasil Industrial Ltda. – Medphar Farmacêutica Ltda., não foi autorizado para ser indicado em casos de primeira dentição de bebês.

"Além disso, ele possui ingredientes não permitidos para a faixa etária indicada", diz a agência em comunicado.

Já a fórmula pediátrica, da empresa Nunesfarma Produtos Farmacêuticos Ltda., apresentava, segundo a Anvisa, um erro na rotulagem dos itens, que descrevia "fórmula hidrolisada". A própria empresa comunicou o seu recolhimento voluntário.

Suplemento Milagroso Jes

Outro produto atingido pela nova determinação é o Suplemento Milagroso em Cápsulas Jes, da PPA Suplementos Ltda., que deve ser recolhido.

"A medida foi tomada porque o produto sugere falsos benefícios terapêuticos e promete tratar 'dores articulares e musculares, regenerar cartilagens, ajudar na cicatrização, no sistema imunológico, na saúde óssea e na digestão'. Outra afirmação, sem comprovação científica, é de ser 'um antioxidante potente, que reduz o estresse oxidativo'. Essa prática não é permitida para suplementos alimentares", alerta a agência.

A autarquia também ressalta que ele possui ingredientes que não são autorizados, como gengibre, salsaparrilha, sucupira, mururê, macacá e quebra-pedra.

