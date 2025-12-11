Anvisa proíbe suplemento infantil e fórmula pediátrica
Nova determinação também atingiu suplemento para adultos chamado de 'milagroso'
Uma nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desta quarta-feira (10), proibiu o suplemento infantil Flock Dent Camomilina e a fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral - Nesh Pentasure Pedia.
De acordo com a agência, o suplemento, produzido pela Unicorp Terceirizze Brasil Industrial Ltda. – Medphar Farmacêutica Ltda., não foi autorizado para ser indicado em casos de primeira dentição de bebês.
"Além disso, ele possui ingredientes não permitidos para a faixa etária indicada", diz a agência em comunicado.
Já a fórmula pediátrica, da empresa Nunesfarma Produtos Farmacêuticos Ltda., apresentava, segundo a Anvisa, um erro na rotulagem dos itens, que descrevia "fórmula hidrolisada". A própria empresa comunicou o seu recolhimento voluntário.
Leia também
• Anabolizantes: Anvisa proíbe venda de produtos irregulares; veja quais
• Anvisa suspende tônico capilar e apreende cosméticos irregulares
• Anvisa publica registro da vacina contra a dengue do Butantan
Suplemento Milagroso Jes
Outro produto atingido pela nova determinação é o Suplemento Milagroso em Cápsulas Jes, da PPA Suplementos Ltda., que deve ser recolhido.
"A medida foi tomada porque o produto sugere falsos benefícios terapêuticos e promete tratar 'dores articulares e musculares, regenerar cartilagens, ajudar na cicatrização, no sistema imunológico, na saúde óssea e na digestão'. Outra afirmação, sem comprovação científica, é de ser 'um antioxidante potente, que reduz o estresse oxidativo'. Essa prática não é permitida para suplementos alimentares", alerta a agência.
A autarquia também ressalta que ele possui ingredientes que não são autorizados, como gengibre, salsaparrilha, sucupira, mururê, macacá e quebra-pedra.