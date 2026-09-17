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Anvisa proíbe todos os lotes dos cafés em pó e em cápsula da marca Moringa da Paz

Determinação atinge também chá orgânico e pó orgânico

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Cápsulas com pó orgânico de moringa oleíferaCápsulas com pó orgânico de moringa oleífera - Foto: Reprodução

Diversos produtos contendo Moringa oleifera foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (16). De acordo com a autarquia, a segurança de uso desses suplementos não verificada.

Os produtos proibidos são da marca Moringa da Paz:

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Além disso, em comunicado, a Anvisa alerta que a planta não possui comprovação de segurança do uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros.

"Os produtos à base de moringa passaram por avaliação de segurança em diversas ocasiões por parte da Anvisa, mas não foram aprovados, pois efeitos genotóxicos (capacidade de danificar o material genético e consequente desenvolvimento de câncer) e hepatotóxicos (danos ao fígado) não puderam ser afastados", afirma.

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