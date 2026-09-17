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PROIBIÇÃO Anvisa proíbe todos os lotes dos cafés em pó e em cápsula da marca Moringa da Paz Determinação atinge também chá orgânico e pó orgânico

Diversos produtos contendo Moringa oleifera foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (16). De acordo com a autarquia, a segurança de uso desses suplementos não verificada.

Os produtos proibidos são da marca Moringa da Paz:

Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera (todos os lotes)



Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)



Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)



Chá Orgânico de Moringa Oleífera (todos os lotes)



Além disso, em comunicado, a Anvisa alerta que a planta não possui comprovação de segurança do uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros.

"Os produtos à base de moringa passaram por avaliação de segurança em diversas ocasiões por parte da Anvisa, mas não foram aprovados, pois efeitos genotóxicos (capacidade de danificar o material genético e consequente desenvolvimento de câncer) e hepatotóxicos (danos ao fígado) não puderam ser afastados", afirma.

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