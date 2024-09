A- A+

PROIBIÇÃO Anvisa proíbe uso e venda de termômetros e medidores de pressão cardíaca com mercúrio no Brasil Serviços de saúde devem buscar alternativas digitais, sem a presença do elemento na composição

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta terça-feira, a proibição da fabricação, importação, comercialização e uso de termômetros e aparelhos de aferir pressão arterial (esfigmomanômetros) com mercúrio em todo o território brasileiro. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, atinge diretamente os serviços de saúde, que deverão adotar alternativas mais seguras e sustentáveis para medir a temperatura corporal e a pressão arterial.

Esses aparelhos, que utilizam colunas de mercúrio em suas medições, serão substituídos por opções digitais, consideradas igualmente precisas e de menor impacto ambiental. Vale destacar que a proibição não afeta dispositivos destinados à pesquisa, calibração ou uso como referência.

Por que Anvisa proibiu uso e venda de termômetros e medidores de pressão cardíaca com mercúrio?

A medida faz parte de um esforço contínuo de redução do uso de mercúrio, um metal tóxico cujo descarte inadequado representa sérios riscos ao meio ambiente. Em 2022, a Anvisa já havia aprovado medidas regulatórias em conformidade com a Convenção de Minamata, um acordo global assinado em 2013 pelo Brasil, que estabelecia a redução do uso mundial de mercúrio até 2020.

Mesmo sem representar riscos diretos imediatos para os usuários, o mercúrio presente nesses dispositivos pode causar grandes prejuízos ambientais se descartado de maneira incorreta. Por isso, a Anvisa reforçou que os equipamentos desativados devem seguir as normas de descarte previstas para Resíduos de Serviços de Saúde, aprovadas em 2018.

