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Vigilância Sanitária Anvisa proíbe venda de 94 produtos das marcas Terra Rica e Mercatto Empresa iniciou o recolhimento voluntário dos produtos e foi procurada pelo Estadão para comentar a decisão, mas ainda não se manifestou

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira, 25, a venda, a distribuição e a propaganda de 94 produtos alimentícios das marcas Terra Rica e Mercatto. A medida inclui especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos fabricados pela Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.

Segundo a agência, uma inspeção sanitária identificou que os rótulos não apresentavam ou traziam de maneira inadequada as declarações obrigatórias sobre ingredientes alergênicos e glúten, o que compromete a segurança de consumidores com alergias alimentares e doença celíaca. A fiscalização também constatou que a fabricante não possui um Programa de Controle de Alergênicos.

A empresa iniciou o recolhimento voluntário dos produtos e foi procurada pelo Estadão para comentar a decisão, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.

A decisão abrange os lotes fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026.

Entre os itens da Mercatto estão lemon pepper, chimichurri picante, cebola e salsa, canela em pó e em rama, cúrcuma, alho em flocos, pimentas, pápricas e orégano.

Na marca Terra Rica, a relação inclui temperos para bifes, frango, peixes, omeletes, risoto e pizzas, além de curry, cominho, colorau, coentro, alecrim, gengibre em pó, mostarda, louro e sal rosa do Himalaia. Veja aqui a relação completa.

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