Saúde

Anvisa proíbe venda de fita para clareamento dental; entenda

Produto não é regularizado pela autarquia

A agência decidiu que a comercialização, distribuição, importação, propaganda, transporte e uso estão proibidos no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (27) a proibição da fita 9D White Teeth Whitening Strips, utilizada para clareamento dos dentes. De acordo com autarquia, a VM Global Trade Ltda, empresa responsável pelo produto, não apresenta autorização para funcionamento no país.

Além disso, o produto 9D White Teeth não está regularizado na Anvisa. Apesar disso, foi identificada sua importação e comercialização. A agência decidiu que a comercialização, distribuição, importação, propaganda, transporte e uso estão proibidos no Brasil.

O produto é facilmente encontrado em lojas online e se tornou popular porque promete branqueamento dos dentes em apenas 30 minutos.

Os anúncios de vendas das fitas afirmam que elas são para uso doméstico e contêm peróxido de hidrogênio, substância que ajudaria a remover manchas de café e cigarro dos dentes.

