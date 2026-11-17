Anvisa proíbe venda de melatonina sublingual
Produto Spray-Norvy é fabricado pela empresa Norvy Saúde
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda da melatonina sublingual Spray-Norvy, fabricada pela Norvy Saúde. Segundo a autarquia, foram encontradas irregularidades na propaganda do produto, como efeitos de "Ação mais rápida na hora de dormir" e" Sono mais rápido".
A medida da agência prevê o recolhimento dos produtos e suspende a venda, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso dos suplementos.
A nova resolução também suspendeu todos os suplementos fabricados pela Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia. Inspeção sanitária realizada na empresa pela Vigilância Sanitária de Goiânia (GO) constatou falhas graves na fabricação dos produtos.
Melatonina sublingual é proibida no país
Desde 2021, a Anvisa permite o uso da melatonina em suplementos alimentares, mas APENAS para adultos a partir de 19 anos e com limite de 0,21 mg por dia. Essa quantidade é compatível com a ingestão por meio de uma alimentação saudável e próxima ao que o corpo produz.
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