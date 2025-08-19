Anvisa proíbe venda de radiofármacos que não têm registro no país; saiba quais
Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou nessa segunda-feira (18) a interdição cautelar e a proibição dos medicamentos radiofármacos da empresa Theia Nuclear Distribuidora de Radiofármacos em Medicina Nuclear. Os fármacos produzidos pela Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda. também foram atingidos pela ação.
De acordo com a agência, eles foram proibidos pois eram comercializados no país sem o registro na Anvisa.
"A interdição cautelar, que é uma medida preventiva e temporária, tem o objetivo de evitar a circulação e o uso dos produtos. Já a proibição impede qualquer comercialização e importação dos produtos até que eles estejam adequados às normas estabelecidas", explica a autarquia, em nota.
Lista dos medicamentos proibidos:
MDP (todos);
Fitato de Sódio (todos);
DTPA (todos); e
DMSA (todos).