Saúde Anvisa proíbe venda de suplemento 'Tadala Pro Max' A medida atinge todos os lotes e impede a fabricação, distribuição, importação, propaganda, venda e uso do produto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização total do produto TADALA PRO MAX, após identificar o comercio irregular do item. A medida atinge todos os lotes e impede a fabricação, distribuição, importação, propaganda, venda e uso do produto.

Segundo a agência, o medicamento vinha sendo anunciado e vendido sem registro sanitário e seria fabricado por empresa não identificada. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Em nota, o órgão reforça que produtos sem registro podem representar riscos à saúde, já que não passam por avaliação sanitária. E recomenda que as pessoas que façam uso do produto, o interrompam imediatamente. Caso tenham adquirido o produto, a agência recomenda ainda que os consumidores procurem orientação de um profissional de saúde em caso de eventos adversos.

A medida se aplica ainda a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que estejam comercializando ou divulgando o TADALA PRO MAX.

