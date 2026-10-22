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SAÚDE

Anvisa proíbe venda de teste de glicemia Accu-Check Active na Amazon

Segundo a agência, os produtos são falsificados

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Anvisa proíbe venda de teste de glicemia Accu-Check Active na AmazonAnvisa proíbe venda de teste de glicemia Accu-Check Active na Amazon - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de tiras de glicemia da marca Accu-Check Active na plataforma Amazon.

Os produtos, segundo a agência, são falsificados e não podem ser distribuídos, importados nem utilizados.

A resolução foi publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União.

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Em nota, a Anvisa informou que a Roche Diabetes Care Brasil Ltda., responsável pelo produto Accu-Chek Active, identificou no mercado tiras reagentes com características divergentes das originais em dois anúncios na Amazon. 

“Além da ausência da embalagem externa original, os itens traziam a restrição de comercialização descrita em inglês ONLY FOR GOVERNMENT TENDER (destinado exclusivamente a licitações governamentais).”

Confira, a seguir, os produtos proibidos e os respectivos anúncios:

A Agência Brasil tenta contato com a Amazon para ouvir o posicionamento da empresa e mantém este espaço aberto para incluí-lo.

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