Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Anvisa recolhe lote do medicamento furosemida com suspeita de presença de caco de vidro

Segundo a agência, todos os produtos deste lote tiveram a comercialização, a distribuição e o uso suspensos

Reportar Erro
De acordo com a Anvisa, foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produtoDe acordo com a Anvisa, foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto - Foto: Divulgação/Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do medicamento furosemida, de lote 2411191, que tem validade até 30/11/2026, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Segundo a agência, foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto.

Todos os produtos deste lote tiveram a comercialização, a distribuição e o uso suspensos.

"Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade", alerta a autarquia.

Leia também

• Lemborexante: como funciona o novo remédio para insônia aprovado pela Anvisa

• Anvisa proíbe venda de azeite Los Nobles e de suplemento

• Insônia: Anvisa aprova remédio com ação inédita no cérebro, eleito o melhor por Oxford

O medicamento é utilizado como um potente diurético, ou seja, ele ajuda a estimular a produção de urina.

O que fazer se tenho o lote afetado?
De acordo com a Anvisa, os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter