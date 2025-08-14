A- A+

SAÚDE Anvisa recolhe lote falsificado do gel lubrificante K-Med; veja qual Segundo a agência, o produto falso traz informações sobre a data de fabricação e de validade diferentes do produto original

Um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1, fabricado por uma empresa desconhecida, será recolhido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa). A medida atinge apenas o lote L2407415 e proíbe o seu armazenamento, a sua comercialização, a sua distribuição, a sua propaganda e o seu uso.

"A medida foi tomada após a verdadeira empresa detentora do registro identificar um produto semelhante ao seu, do lote L2407415, sendo comercializado no site de vendas on-line da Shopee. O produto falso traz informações sobre a data de fabricação e de validade diferentes do produto original", diz a agência, em nota.

Além disso, a autarquia ressalta que o lote verdadeiro do produto tem como data de fabricação 03/2023 e validade até 03/2026. Dessa forma, qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes está irregular e não deve ser utilizada em nenhuma hipótese.





"Como se trata de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade", alerta, em comunicado.

O que fazer se eu tiver o lote falsificado?

Segundo a Anvisa, os consumidores que identificarem unidades falsas podem comunicar o fato à agência pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

