Anvisa retira do mercado pomadas usadas para modelar penteados: saiba quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira (14), novos recolhimentos e apreensões de pomadas para modelar e trançar os cabelos. As determinações integram o processo investigativo que apura diferentes formas de lesão nos olhos, como cegueira temporária e forte ardência da região, consequentes do uso.

"Todas as pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos permanecem interditadas e com a comercialização proibida", adverte a Anvisa em nota. A agência já iniciou as apreensões dos produtos de marcas com irregularidades identificadas. Cabe às vigilâncias sanitárias de cada estado organizar a fiscalização em suas regiões para que as medidas sejam cumpridas.

A medida, com caráter preventivo, acontece após 27 produtos de fabricantes específicas terem sido suspensos. Na última sexta, a Anvisa publicou no Diário Oficial da União uma resolução em que proíbe a comercialização de todas as marcas de pomadas.

"Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer desses produtos pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza. Mesmo exemplares adquiridos anteriormente e existentes nas residências ou em salões de beleza não devem ser utilizados neste momento", determinou.

Na próxima sexta, a Anvisa realiza reunião com o setor produtivo das pomadas no Brasil para discutir os procedimentos necessários para que elas sejam regularizadas.

Confira quais são os produtos recolhidos:

NEW CONCEPT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS - Pomada Modeladora Brilho Cavalera; Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix; Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix

VIVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS - Pomada Modeladora - Hboni Cosméticos ; Pomada - Bragi For Men; Pomada Manteiga - Bragi For Men

BINNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Pomada Modeladora Perolado Rana Professional; Pomada Modeladora Uva Rana Professional; Pomada Modeladora Morango Rana Professional; Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos; Pomada Modeladora Matte Rana Professional; Pomada Modeladora Kids Rana Professional; Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos; Pomada Modeladora Incolor Rana Professional; Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men; Pomada Modeladora Black Rana Professional; Pomada Em Pó Dust Hair Veteran For Men; Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos

ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS - Pomada Modeladora 4k Ms Hair; Pomada Modeladora Black Ms Hair; Pomada Modeladora Ms Hair Incolor; Pomada Teia Ms Hair; Pomada Modeladora Black Club Barber; Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber; Pomada Modeladora Matte Club Barber; Pomada Modeladora Matte Freestyle; Pomada Modeladora Black Maximus; Pomada Perola Oficina Hair; Pomada Modeladora Kings Tranças; Ms Hair Pomada Modeladora; Pomada Modeladora Perolizada Freestyle; Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle; Pomada Modeladora Premium Freestyle; Pomada Modeladora Orange Filder Cut; Pomada Modeladora Filder Cut Teia; Pomada Modeladora Black Filder Cut; Pomada Matte Efeito - Filder Cut; Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair; Pomada Perola Liga Forte; Pomada Perola Modeladora - Liga Forte; Pomada Modeladora Kings; Pomada Perolizada - Whitebull; Pomada Perolizada - Kings; Pomada Modeladora - Whitebull; Pomada Modeladora Filder Cut For Man

SL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Pomada Modeladora Tradicional - Alfa Look's For Men

