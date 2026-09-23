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Medicamentos Anvisa revoga medida preventiva que proibia Magazine Luiza de comercializar medicamentos Decisão da agência tem como base a nova legislação, que permite a comercialização de medicamentos em plataformas de comércio eletrônico

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a medida preventiva que proibia o Magazine Luiza de comercializar, distribuir e fazer propaganda de "diversos medicamentos", em todos os lotes, segundo a Resolução-RE nº 3 742, de 22 de setembro de 2026, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23).

A motivação citada pela agência considera a entrada em vigor da Lei nº 15.357/2026, que alterou a Lei nº 5.991/1973 para admitir expressamente a contratação de canais digitais e plataformas de comércio eletrônico por farmácias e drogarias licenciadas para fins de logística e entrega ao consumidor, observada a regulamentação sanitária.

O texto ressalva, porém, que a aplicação do novo dispositivo depende de regulamentação específica a ser editada pela Anvisa.



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