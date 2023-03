Anvisa suspende autorização de uso emergencial de medicamento para Covid-19

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu temporariamente nesta terça-feira (7) a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld (Tixagevimabe + Cilgavimabe), usado contra a Covid-19.

O medicamento era usado para tratamento de casos leves a moderados para pacientes com alto risco de agravamento da doença. Em alguns casos, esses pacientes podiam usá-lo também para prevenção da doença em situações de pré-exposição.

Em nota, a Anvisa afirmou que "vem acompanhando a eficácia dos medicamentos aprovados contra as novas variantes do Sars-CoV-2 e, de acordo com os dados apresentados pela empresa, o medicamento Evusheld demonstraram queda significativa na atividade contra as variantes de preocupação do novo coronavírus em circulação no país".

A Anvisa ressalta que a empresa deve comunicar aos profissionais de saúde quanto à ineficácia do medicamento para a ômicron e que ele deve ser usado apenas para casos de infecção com variantes que ele tenha eficácia comprovada.

