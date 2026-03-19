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Saúde

Anvisa suspende bicos, chupetas e mamadeiras da marca Tudo Akilo

Segundo a agência, não existem garantias legais de segurança qualidade dos materiais

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Mamadeiras Tudo Akilo - No site oficial, as mamadeiras são vendidas por R$ 133,76, bicos de silicone por R$ 104,66 e a chupeta de silicone também por R$ 104,66.Mamadeiras Tudo Akilo - No site oficial, as mamadeiras são vendidas por R$ 133,76, bicos de silicone por R$ 104,66 e a chupeta de silicone também por R$ 104,66. - Foto: Reprodução/Tudo Akilo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento nesta quinta-feira (19), o recolhimento de bicos, chupetas e mamadeiras da marca Tudo Akilo, importados pela empresa Tai Negócios Digitais LTDA.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

No site oficial, as mamadeiras são vendidas por R$ 133,76, bicos de silicone por R$ 104,66 e a chupeta de silicone também por R$ 104,66.

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De acordo com a agência, estão suspensas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos produtos.

"Não há comprovação de certificação do Inmetro para os itens, ou seja, não é possível garantir que eles atendem aos requisitos legais de segurança, qualidade e materiais quando em contato com alimentos", diz a nota.

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