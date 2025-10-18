Anvisa suspende cosméticos e produtos de limpeza; veja quais
Pó para maquiagem capitar sem registro foi proibido
Novos produtos comercializados no Brasil entraram na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa).
Uma ação de inspeção realizada pela autarquia encontrou irregularidades em diversos produtos. As decisões de suspensão e proibição foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).
A empresa Maxx Química e Sistemas de Limpeza Ltda. teve todos os seus produtos cosméticos suspensos, o que afeta sua comercialização, distribuição, fabricação e divulgação.
"Uma inspeção sanitária realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro constatou que a empresa não cumpriu o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, determinado pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 48/2013", diz comunicado da Anvisa.
Além disso, os produtos para limpeza da Maxx Química também foram suspensos.
Pó para maquiagem capilar sem registro
A Anvisa também determinou a apreensão de dois cosméticos utilizados como maquiagem capilar, de empresa desconhecida. Com isso, os produtos Dexe Hair Building Fibers (Fibra Capilar em Pó) e Maycheer Pang Pang Hair Shadow (Maquiagem Capilar em Pó) estão proibidos no país.
Segundo a autarquia, eles não possuem registro.