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SAÚDE Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza em unidade da Unilever Medida preventiva não determina o recolhimento dos produtos já disponíveis no mercado

A fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever de Vinhedo, no estado de São Paulo, foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) nesta quarta-feira (2) como medida preventiva. De acordo com a autarquia, a medida foi tomada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, com objetivo de assegurar que futuros lotes da empresa não ofereçam risco à saúde pública.

Ainda, segundo comunicado, durante uma inspeção do local foram encontradas falhas nos requisitos sanitários exigidos.

"Entre as inconsistências mapeadas, estão falhas nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos, deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo e fragilidades na investigação e correção de problemas identificados pela própria empresa", dia a agência, em nota.

Por outro lado, isso não significa que produtos produzidos pela unidade, já distribuídos aos mercados, deverão ser recolhidos. A avaliação das evidências disponíveis até o momento feita pela Anvisa não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica.

"Essa vistoria faz parte de outras ações integradas de fiscalização sanitária de empresas fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos destinados à limpeza, desinfecção e conservação de ambientes", conclui a autarquia.

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