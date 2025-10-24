A- A+

terapia hormonal Anvisa suspende implantes hormonais e manipulados da empresa Elmeco por 'manipulação irregular' Os produtos não podem ser comercializados, divulgados ou utilizados no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu a comercialização do hormônio nesterone, dos implantes de testosterona manipulados, assim como todos os outros medicamentos que passam por manipulação vendidos pela empresa Elmeco.

De acordo com a Anvisa, os medicamentos manipulados foram suspensos após a comprovação da manipulação irregular e da adulteração generalizada dos produtos da empresa.

"Essas falhas representam um grave risco de contaminação cruzada e microbiana. Essas preparações devem ser manipuladas sob rigorosas condições assépticas, com o objetivo de garantir a segurança da sua administração. Isso porque a contaminação por algum elemento estranho apresenta um enorme risco à saúde do usuário da preparação. São exemplos dessas preparações as soluções injetáveis, os medicamentos oftálmicos ou os inaladores, que são manipulados através dos serviços farmacêuticos hospitalares", apontou a autarquia, em comunicado.

A suspensão do hormônio nesterone e os implantes de testosterona manipulados também foi realizada por conta de irregularidades. Segundo a agência, o hormônio nunca teve a sua eficácia e segurança comprovadas pela Anvisa.

"Já os Implantes de Testosterona estão proibidos e suspensos porque foram embalados em frasco-ampola, não apresentaram nenhum estudo de validação para o processo de limpeza e de despirogenização (esterilização que inativa os pirogênios, causadores da febre) dos frascos e batoques, criando um enorme risco de contaminação por endotoxinas bacterianas", ressaltou o comunicado.

Os produtos citados não podem ser comercializados, manipulados, divulgados ou utilizados no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 22.

Em resposta, a Elmeco fez um pronunciamento, em que afirma ter as autorizações necessárias para funcionamento regular. Além disso, a empresa defende que os ativos e os ingredientes manipulados possuem evidências documentadas em estudos clínicos conduzidos em diversos países.

"Todos os produtos da empresa são manipulados sob rigoroso controle técnico e destinados exclusivamente a tratamentos prescritos por profissionais habilitados, com receituário e acompanhamento médico", diz a nota.

