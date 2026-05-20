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Anvisa suspende lote de repelente após falha em teste laboratorial

Laudo do Instituto Adolfo Lutz apontou ineficácia do ativo IR3535 em produto da marca Repele

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A agência sanitária afirma que a ação foi movida após laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen) do Estado de São Paulo reprovar o produto no teste de IR3535A agência sanitária afirma que a ação foi movida após laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen) do Estado de São Paulo reprovar o produto no teste de IR3535 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu, nesta quarta-feira, um lote do repelente contra insetos da marca Repele. O produto é produzido pela empresa Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Segundo o órgão, o item foi reprovado em um teste que avalia a eficácia do princípio ativo que age para repelir os insetos. A ação fiscal engloba os produtos do lote 61/411.

Em nota, a agência sanitária afirma que a ação foi movida após laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen) do Estado de São Paulo reprovar o produto no teste de IR3535, procedimento que avalia a eficácia deste princípio ativo.

— O IR3535 é um ativo sintético utilizado em repelentes de insetos, que cria uma barreira de odor na pele e confunde o sistema olfativo dos insetos — explicou a Anvisa.

Repelentes à base de IR3535 (Ethyl butylacetylaminopropionate ou EBAAP) podem ser usados para crianças acima de 6 meses e possuem eficácia de aproximadamente duas horas de proteção sobre a pele.

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