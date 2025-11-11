Anvisa suspende marca de whey protein; saiba qual

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo dos suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, comercializados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.

Os suplementos vêm sendo divulgados e comercializados em sites de vendas online, como Shopee e Mercado Livre, sem possuir regularização sanitária. Além disso, não há identificação de fabricante ou importador nacional.

Suplementos Bugroon

Outra medida publicada pelo órgão determinou o recolhimento dos suplementos alimentares da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. Faz parte da determinação a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o consumo dos produtos.

A ação fiscal foi motivada pelo fato de que a fabricante, além de produzir suplementos e óleos da marca Bugroon sem possuir licenciamento sanitário para esta atividade, comercializa esses produtos em seu site oficial.

Confira os suplementos que foram suspensos:

Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).

Soda cáustica

Outro item que sofreu ação fiscal e deve ser recolhido é a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99%, fabricada pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda. O produto, que não possui registro como saneante junto à Anvisa, está impedido de ser comercializado, distribuído e fabricado. A sua divulgação e o seu uso também estão proibidos.

