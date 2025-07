A- A+

BRASIL Anvisa suspende protetor solar e outros cosméticos vendidos sem autorização; saiba quais ANTIOX C FPS 58, da Cosmobeauty, não tem registro no país, enquanto a empresa Treelife Pharmah nem mesmo possui aval para funcionamento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu e determinou o recolhimento de todos os lotes do protetor solar ANTIOX C FPS 58, da Cosmobeauty, fabricado pela empresa Biodomani Indústria e Comércio LTDA. e proibiu todos os produtos cosméticos da empresa Treelife Pharmah LTDA.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, veta a venda, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos. "Dessa forma, nenhuma unidade citada pode ser comercializada", diz a agência em nota.

Em relação ao protetor solar da Cosmobeauty, a Anvisa afirma que o item específico não tem registro sanitário no Brasil, por isso sua fabricação e venda infringem a legislação do país.



Já no caso dos produtos da Treelife Pharmah, além de todos não terem registro, a empresa também não possui autorização para funcionamento como fabricante de produto de cosmético.

Entre os produtos comercializados online pela Treelife Pharmah, estão formulações com promessas sem evidências científicas, como de uma substância que seria "100% aprovada pela Anvisa" e queimaria "até 400 calorias por dia mesmo sem atividade física", vendida a R$ 220.

Procuradas pelo Globo, as empresas ainda não responderam.

