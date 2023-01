Anvisa suspende sete pomadas para cabelos por não cumprirem normas sanitárias; veja a lista

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou, nesta segunda-feira (16), a regularização de sete pomadas modeladoras para cabelos por não cumprirem as normas sanitárias vigentes. Com isso, as empresas citadas ficam proibidas de fabricarem ou comercializarem os produtos no Brasil.

A medida foi anexada a uma outra resolução, de 13 de janeiro, que já havia suspendido o produto Pomada Modeladora para Tranças Anti-Frizz Be Black. Outras marcas contempladas na nova decisão também já haviam sido alvo de restrições na comercialização, porém agora foram proibidas de forma definitiva, além da fabricação.



Ao todo, com o produto que já havia sido vetado na semana passada, são oito pomadas para cabelos suspensas. Veja a lista:

Pomada Modeladora para Tranças Anti-Frizz Be Black, da empresa Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli

Pomada Black - Essenza Hair, da empresa Evolução Indústria de Cosméticos Ltda

Pomada Modeladora para Tranças Boxbraids (fixa liss), da empresa Evolução Indústria de Cosméticos Ltda

Pomada Braids Hair, da empresa Galore Indústria e Comércio de Cosmético Eireli

Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos, da empresa Microfarma Indústria e Comércio Ltda

Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic, da empresa Microfarma Indústria e Comércio Ltda

Rosa Hair - Pomada Modeladora - Mega Fixação 150g, da empresa Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda Me

Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher, da empresa Supernova Indústria Comércio e Serviços Ltda

