Anvisa suspende tônico capilar e apreende cosméticos irregulares
Produtos não têm registro ou são formados por compostos proibidos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (8), o recolhimento, além da suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso do "Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional", da empresa Gammour Professional Ltda – Me.
De acordo com a agência, o produto foi registrado como cosmético, mas o rótulo as mesmas indicações do medicamento Minoxidil, afirmando que o tônico "estimula o crescimento capilar, estimulante do crescimento de barba, cabelo e bigode”.
Outro item apreendido que foi proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado é o "Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%", fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. O produto não possui registro na Anvisa.
O Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento utilizado para o tratamento de calvície que, segundo a Anvisa, só deve ser utilizado sob orientação médica.
Desse modo, a substância não é permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021.
A Agência também determinou a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e da Maquiagem Capilar da marca Bangna, bem como a proibição da sua comercialização, distribuição, produção, divulgação e do seu uso.
Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro.
Produtos de limpez
Outros produtos que devem ser apreendidos são o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, de origem desconhecida, e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Também estão proibidas a sua comercialização, distribuição, fabricação e divulgação, além do seu uso.
O motivo da determinação da Anvisa é que esses produtos não foram registrados na Agência como saneantes.