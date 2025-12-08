Anvisa suspende tônico capilar e apreende cosméticos irregulares

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (8), o recolhimento, além da suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso do "Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional", da empresa Gammour Professional Ltda – Me.



De acordo com a agência, o produto foi registrado como cosmético, mas o rótulo as mesmas indicações do medicamento Minoxidil, afirmando que o tônico "estimula o crescimento capilar, estimulante do crescimento de barba, cabelo e bigode”.

Outro item apreendido que foi proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado é o "Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%", fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. O produto não possui registro na Anvisa.





O Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento utilizado para o tratamento de calvície que, segundo a Anvisa, só deve ser utilizado sob orientação médica.



Desse modo, a substância não é permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021.

A Agência também determinou a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e da Maquiagem Capilar da marca Bangna, bem como a proibição da sua comercialização, distribuição, produção, divulgação e do seu uso.



Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro.

Produtos de limpez

Outros produtos que devem ser apreendidos são o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, de origem desconhecida, e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Também estão proibidas a sua comercialização, distribuição, fabricação e divulgação, além do seu uso.

O motivo da determinação da Anvisa é que esses produtos não foram registrados na Agência como saneantes.

Veja também