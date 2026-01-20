Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais
Os suplementos Recover, Shot Ritual e Relax Ritual tiveram a comercialização interrompida por falta de comprovação de segurança de ingredientes, e deverão ser recolhidos
Nesta terça-feira (20) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu três produtos da marca Cycles Nutrition. Os suplementos Recover, Shot Ritual e Relax Ritual tiveram a comercialização interrompida por falta de comprovação de segurança de ingredientes, e deverão ser recolhidos.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e determina a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos suplementos. Segundo a Anvisa, algumas das substâncias identificadas podem representar risco à saúde dos consumidores.
A agência não informou quais são as substâncias que não tiveram a segurança comprovada.
De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno.
O Shot Ritual, por sua vez, é comercializado como um suplemento para aumentar a disposição e contém acetilcisteína e fibra beta-glucana, segundo a descrição do fabricante.
Leia também
• Anvisa apreende suplementos com uso indevido de marca
• Anvisa manda recolher decoração de alimentos com plástico e glitter
• Anvisa interdita canabidiol comprado pela Prefeitura de São Paulo
Já o Relax Ritual promete auxiliar no relaxamento do corpo e, segundo a marca, apresenta magnésio e inositol, substância frequentemente associada ao controle emocional.
Os três produtos contêm frutas em versão em pó, como maracujá, maçã, limão e cereja. Mesmo assim, ressalta a Anvisa, eles "contêm ingredientes que não tiveram a sua segurança comprovada para uso em suplementos alimentares, representando graves riscos à saúde de quem os consome."
O Estadão procurou a Cycles Nutrition, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.