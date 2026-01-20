Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais

A- A+

Nesta terça-feira (20) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu três produtos da marca Cycles Nutrition. Os suplementos Recover, Shot Ritual e Relax Ritual tiveram a comercialização interrompida por falta de comprovação de segurança de ingredientes, e deverão ser recolhidos.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e determina a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos suplementos. Segundo a Anvisa, algumas das substâncias identificadas podem representar risco à saúde dos consumidores.

A agência não informou quais são as substâncias que não tiveram a segurança comprovada.

De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno.

O Shot Ritual, por sua vez, é comercializado como um suplemento para aumentar a disposição e contém acetilcisteína e fibra beta-glucana, segundo a descrição do fabricante.

Já o Relax Ritual promete auxiliar no relaxamento do corpo e, segundo a marca, apresenta magnésio e inositol, substância frequentemente associada ao controle emocional.

Os três produtos contêm frutas em versão em pó, como maracujá, maçã, limão e cereja. Mesmo assim, ressalta a Anvisa, eles "contêm ingredientes que não tiveram a sua segurança comprovada para uso em suplementos alimentares, representando graves riscos à saúde de quem os consome."

O Estadão procurou a Cycles Nutrition, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.



