Anvisa suspende venda de creme dental da Colgate por "eventos adversos"; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu, a partir desta quinta-feira, a comercialização do creme dental Colgate Total 12 Clean Mint.

A medida ocorreu, segundo o órgão, após a ocorrência de um "número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto".

Ainda segundo a Anvisa, a ação é baseada nos artigos 6° e 7° da Lei nº 6.360/1976, que determina que um produto "nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do produto".

Segundo o Estado de S. Paulo, a nova versão, lançada no ano passado, utiliza fluoreto de estanho, diferente da versão anterior, que utilizava fluoreto de sódio.

Neste ano, a Anvisa recebeu, até o último dia 19, oito notificações relatando 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da Colgate.

À publicação, a empresa afirmou que produtos e seus componentes “passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo” e que "nova fórmula é resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento", além de "testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil".

Nas redes sociais, diversos perfis relatam efeitos adversos percebidos após um período de utilização regular do produto. Há relatos de problemas como inchaço nos lábios, afta, irritação e queimação.

"Eu tive uma ardência horrível na língua, fissuras próximo ao freio lingual e uma dor na gengiva ao ponto dela sangrar", relatou uma mulher em uma publicação sobre o produto no perfil da Colgate no Instagram.

"Descobri hoje que a fórmula foi alterada com acréscimo do fluoreto de estanho. Peço que revejam essa formulação, pois recebi várias reclamações de pacientes que também não tiveram diagnósticos conclusivos", relatou outra, que se identificava como dentista.

Procurada pelo Globo, a Colgate ainda não deu um retorno sobre as reclamações dos usuários e a suspensão do produto.

