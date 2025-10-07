Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
Ampolas continham material escuro espalhado no líquido do medicamento
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de ampolas de glicose produzidas pela Samtec Biotecnologia Ltda. De acordo com a resolução, a medida atinge o produto Glicose - 25% Solução Injetável Caixa com 200 Ampolas de 10 ml, apenas referente ao lote que tem como data de validade 31/07/2026.
O produto teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos após parecer da prefeitura de Joinville (SC), que confirmou desvio de qualidade no lote. As ampolas continham um material escuro espalhado no líquido do medicamento.
Radiofármacos
A agência também determinou a suspensão de importação dos medicamentos radiofármacos fabricados pelos Laboratórios Bacon S.A.I.C. Os radiofármacos são medicamentos usados na medicina nuclear para diagnóstico de doenças ou tratamento médico.
Leia também
• Anvisa manda recolher 78 cosméticos irregulares e suspeitos. Veja a lista
• Intoxicação por metanol: Anvisa aciona agências internacionais para trazer antídoto ao Brasil
• Anel para medição de glicose tem venda proibida pela Anvisa
De acordo com Anvisa, em inspeção realizada na empresa em setembro de 2025, foi verificado o descumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) para produção de algumas categorias de medicamentos. As normas de boas práticas precisam ser cumpridas à risca para garantir que os produtos estejam completamente livres de microrganismos como bactérias, fungos e vírus.
Estão suspensos os seguintes medicamentos, dos lotes fabricados a partir de 26 de setembro:
- Neurobac Radiofarma
- Ciprobac Radiofarma
- Cloreto de Estanho Radiofarma
- Disida Radiofarma
- MAA Radiofarma
- Pirofosfato Radiofarma
- Linfofast Radiofarma
- Fitato de Sódio Radiofarma
- DTPA Radiofarma
- Osteobac Radiofarma
- Sestambi Radiofarma