Anvisa suspende venda de lombo suíno da marca Suinco da linha Cozinha Premiada

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Novo comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) feito nesta segunda-feira (17) alerta que o lote 070726 do Lombo Tipo Canadense 1 kg da marca Suinco, parte da linha Cozinha Premiada, foi suspenso pela presença de conservantes (nitritos e nitratos) acima do permitido.

A suspensão do lote teve como causa o recolhimento voluntário iniciado pela própria fabricante, que notificou a Anvisa sobre a irregularidade detectada.

Além disso, segundo a autarquia, os conservantes observados em alta quantidade podem trazer riscos à saúde.

Produto afetado

Lote atingido: 070726

Data de fabricação: 7/7/2026

Data de validade: 5/10/2026

Nota da empresa

"A Suinco reitera o seu compromisso com a transparência, a qualidade de seus produtos e, fundamentalmente, com a segurança de seus consumidores. A cooperativa informa que solicitou o recolhimento voluntário do lote 070726 do produto Lombo Tipo Canadense (1 kg), da linha Cozinha Premiada. A medida foi comunicada imediatamente à Vigilância Sanitária após análises de rotina identificarem uma variação técnica de 0,7 mg/kg acima do limite permitido de nitrito (que é de 150 mg/kg). O processo de recall teve início no dia 05/08 e 100% dos produtos deste lote foram bloqueados para venda e estão sendo substituídos. A Suinco ressalta que mantém uma rotina rigorosa de controle de qualidade em sua linha de produção, com técnicos capacitados e laboratórios de ponta. O cuidado e o rigor com cada item produzido consolidam a Suinco como uma marca de extrema confiança dos consumidores há mais de 20 anos. A Suinco permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais."

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