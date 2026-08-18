Anvisa suspende venda de lombo suíno da marca Suinco da linha Cozinha Premiada
Lote do produto apresentou irregularidade, segundo fabricante
Novo comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) feito nesta segunda-feira (17) alerta que o lote 070726 do Lombo Tipo Canadense 1 kg da marca Suinco, parte da linha Cozinha Premiada, foi suspenso pela presença de conservantes (nitritos e nitratos) acima do permitido.
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A suspensão do lote teve como causa o recolhimento voluntário iniciado pela própria fabricante, que notificou a Anvisa sobre a irregularidade detectada.
Além disso, segundo a autarquia, os conservantes observados em alta quantidade podem trazer riscos à saúde.
Produto afetado
Lote atingido: 070726
Data de fabricação: 7/7/2026
Data de validade: 5/10/2026
Nota da empresa
"A Suinco reitera o seu compromisso com a transparência, a qualidade de seus produtos e, fundamentalmente, com a segurança de seus consumidores. A cooperativa informa que solicitou o recolhimento voluntário do lote 070726 do produto Lombo Tipo Canadense (1 kg), da linha Cozinha Premiada. A medida foi comunicada imediatamente à Vigilância Sanitária após análises de rotina identificarem uma variação técnica de 0,7 mg/kg acima do limite permitido de nitrito (que é de 150 mg/kg).
O processo de recall teve início no dia 05/08 e 100% dos produtos deste lote foram bloqueados para venda e estão sendo substituídos. A Suinco ressalta que mantém uma rotina rigorosa de controle de qualidade em sua linha de produção, com técnicos capacitados e laboratórios de ponta. O cuidado e o rigor com cada item produzido consolidam a Suinco como uma marca de extrema confiança dos consumidores há mais de 20 anos.
A Suinco permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais."